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В Київській області продовжили комендантську годину

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Понеділок 11 квітня 2022 14:30
В Київській області продовжили комендантську годину Фото: в Київській області продовжили комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На території Київської області, яку звільнили від російських окупантів, встановили комендантську годину до наступного ранку. Вона розпочнеться сьогодні о 21:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Комендантська година діятиме до 06:00 12 квітня.

Водночас в Гостомельській селищній раді посилена комендантська година діятиме до шостої ранку 14 квітня.

"Нагадуємо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях - парках, скверах, площах тощо. Виключення - за наявності спеціальної перепустки встановленого зразка та посвідчення особи", - пише Павлюк.

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