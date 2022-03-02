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В Киевской области снова продлили комендантский час

Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области продлили комендантский час. Ограничения будут действовать с 20:00 до 07:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации.

"Со 2 по 3 марта по всей территории Киевской области вводится комендантский час с 20:00 до 7:00", - пишет пресс-служба.

Во время комендантского часа запрещено выходить на улицы и другие общественные места.

"Пожалуйста отнеситесь к комендантскому часу серьезно! На некоторых направлениях идут тяжелые бои и обстрелы!",- отмечает пресс-служба.

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КиевКомендантский час