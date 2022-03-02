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В Київській області знову продовжили комендантську годину

Автор: Сергій Пишкін

У Київській області продовжили комендантську годину. Обмеження діятимуть з 20:00 до 07:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації.

"З 2 по 3 березня по всій території Київської області вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00", - пише пресслужба.

Під час комендантської години заборонено виходити на вулиці й інші громадські місця.

"Будь ласка поставтеся до комендантської години серйозно! На деяких напрямках йдуть тяжкі бої та обстріли!", - відзначає пресслужба.

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КиївКомендантська година