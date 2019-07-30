В Киевской области в пожаре погибли двое детей

В селе Гайшин (Киевская область) в частном жилом доме произошел пожар, вследствие которого погибли двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, погибли дети в возрасте 4 и 2 года. Причины пожара устанавливают.

"В 11 час. 35 мин. пожар был ликвидирован на площади 64 м. кв. К тушению привлекалось 8 чел. личного состава и 2 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Фото: место пожара (kv.dsns.gov.ua)

Напомним, 1 июля произошел пожар в частном доме в Одесской области, в результате которого погибли четверо детей.

После этого президент Владимир Зеленский поручил новому главе Одесской областной государственной администрации взять под контроль расследование пожара в Одесской области.

Кроме того, в тот же день вечером на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от четырех лет до 16 лет. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Это произошло в Днепропетровской области.