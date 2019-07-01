Зеленский требует взять на контроль расследование пожара в Одесской области

Фото:: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

В результате пожара погибли четверо детей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому главе Одесской областной государственной администрации взять под контроль расследование пожара в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса президента в Twitter.

Как сообщается, это одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА.

"Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращения подобных случаев в будущем", - прокомментировал Владимир Зеленский пожар в Одесской области, во время которой погибло четверо детей", - говорится в сообщении.

«Одне з перших завдань для нового очільника Одеської ОДА – взяти під особистий контроль з’ясування причин цієї трагедії та унеможливлення подібних випадків у майбутньому», – прокоментував Володимир Зеленський пожежу на Одещині, під час якої загинуло четверо дітей. — Офіс Президента (@APUkraine) 1 июля 2019 г.

Отметим, пожар в частном доме в Одесской области, в результате которого погибли четверо детей, произошел 1 июля. В 9:35 пожар был ликвидирован. Возраст детей и причины возгорания на данный момент устанавливаются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с семьями моряков, задержанных российскими силовиками в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Во время встречи президент подчеркнул, что держит ситуацию на контроле, а также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба ВСУ Руслану Хомчаку взять на личный контроль расследование катастрофы вертолета Ми-8.