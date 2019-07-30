У Київській області в пожежі загинули двоє дітей

У селі Гайшин (Київська область) в приватному житловому будинку сталась пожежа, внаслідок якої загинуло двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, загинули діти віком 4 та 2 роки. Причини пожежі встановлюють.

"О 11 год. 35 хв. пожежу ліквідовано на площі 64 м. кв.. До гасіння залучалося 8 чол. особового складу та 2 од. техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце пожежі (kv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 1 липня сталась пожежа в приватному будинку в Одеській області, в результаті якої загинули четверо дітей.

Після цього президент Володимир Зеленський доручив новому голові Одеської обласної державної адміністрації взяти під контроль розслідування пожежі в Одеській області.

Крім того, у той же день ввечері на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від чотирьох років до 16 років. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Подія сталась у Дніпропетровській області.