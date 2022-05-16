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В Киевской области полностью восстановили водоснабжение, - ОВА

Фото: глава гуманитарного штаба Киевской ОВА Алексей Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 16 мая коммунальщики восстановили водоснабжение во всех населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу гуманитарного штаба Киевской ОВА Алексея Кулебу.

"Водоснабжение подведено и восстановлено во всех населенных пунктах области. Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные жилые дома в пгт Гостомель из-за отсутствия электроснабжения", - отметил чиновник.

Кулеба также добавил, что уже закуплено 1 км магистрального электрокабеля для восстановления электроснабжения в населенных пунктах области.

Ранее мы сообщали, что в населенных пунктах Киевской области, которые освободили от российских оккупантов, почти завершили восстановление газоснабжения.

Также мы писали, что 13 мая энергетики ДТЭК вернули свет 26 тысячам семей в 33 населенных пунктах Одесской и Донецкой областей.

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КиевКиевская областьВодоснабжение