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Энергетики вернули свет 26 тысячам семей в Одесской и Донецкой областях, - ДТЭК

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Суббота 14 мая 2022 15:17
Энергетики вернули свет 26 тысячам семей в Одесской и Донецкой областях, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет 26 тысячам семей в Одесской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет 26 тысячам семей в 33 населенных пунктах Одесской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

13 мая энергетики "ДТЭК Одесские электросети" вернули свет в 7 тысяч домов, которые были обесточены в результате ракетного удара и разрушения энергетической инфраструктуры.

"В течение недели электромонтеры ДТЭК одесские электросети в круглосуточном режиме ремонтировали сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям. Над восстановлением сетей работали 84 работника и 24 единицы техники", - отмечают в компании.

В Донецкой области свет вернули в 23 населенных пунктов в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах. Электроснабжение снова получают 18 тысяч семей.

"Сейчас без света жители 251 населенного пункта Донецкой области. Самые сложные направления – Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Из-за активных боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", - сообщили в ДТЭК.

Также 13 мая аварийные бригады свет дали еще 462 дома в Киевской области. Работы по восстановлению находятся на финальной стадии.

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ДТЭК Одесса Киевская область
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