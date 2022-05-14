Энергетики вернули свет 26 тысячам семей в Одесской и Донецкой областях, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет 26 тысячам семей в 33 населенных пунктах Одесской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

13 мая энергетики "ДТЭК Одесские электросети" вернули свет в 7 тысяч домов, которые были обесточены в результате ракетного удара и разрушения энергетической инфраструктуры.

"В течение недели электромонтеры ДТЭК одесские электросети в круглосуточном режиме ремонтировали сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям. Над восстановлением сетей работали 84 работника и 24 единицы техники", - отмечают в компании.

В Донецкой области свет вернули в 23 населенных пунктов в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах. Электроснабжение снова получают 18 тысяч семей.

"Сейчас без света жители 251 населенного пункта Донецкой области. Самые сложные направления – Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Из-за активных боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", - сообщили в ДТЭК.

Также 13 мая аварийные бригады свет дали еще 462 дома в Киевской области. Работы по восстановлению находятся на финальной стадии.