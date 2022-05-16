У Київській області повністю відновили водопостачання, - ОВА

Станом на 16 травня комунальники відновили водопостачання у всіх населених пунктах Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову гуманітарного штабу Київської ОВА Олексія Кулебу.
"Водопостачання підведено та відновлено у всіх населених пунктах області. Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки у смт Гостомель через відсутність електропостачання", - зазначив чиновник.
Кулеба також додав, що вже закуплено 1 км магістрального електрокабелю для відновлення електропостачання у населених пунктах області.
Раніше ми повідомляли, що у населених пунктах Київської області, які звільнили від російських окупантів, майже завершили відновлення газопостачання.
Також ми писали, що 13 травня енергетики ДПЕК повернули світло 26 тисячам сімей у 33 населених пунктах Одеської та Донецької областей.
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