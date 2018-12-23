В Киевской области полиция зафиксировала нарушения на выборах в ОТО

Фото: выборы в ОТО в Киевской области (fb.com/pol.kyivregion)

Для обеспечения правопорядка на выборах в области привлечено 240 полицейских

В Барышевке (Киевская область) во время выборов депутатов и главы объединенной территориальной общины (ОТО) правоохранители зафиксировали первое нарушение. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу полиции в области Facebook.

Как сообщается, один из журналистов заметил фальсификацию и написал соответствующее заявление в полицию. Комиссия уже составила акт о нарушении.

"На месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту продолжается проверка", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что для обеспечения правопорядка на выборах в 62 избирательных участках Киевской области привлечено 240 правоохранителей.

Напомним, что сегодня, 23 декабря, в 13 областях Украины проходят первые выборы в объединенные территориальные общины. В целом выборы депутатов и глав проходят в 78 объединенных территориальных общинах, в состав которых вошли 345 местных советов. Результаты выборов будут установлены не позднее 28 декабря 2018.

Добавим, из-за введения военного положения в Украине местные выборы не будут проводиться в 10 областях, где действует военное положение, а именно в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.