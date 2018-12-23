У Київській області поліція зафіксувала порушення на виборах в ОТГ

Фото: вибори до ОТГ в Київській області (fb.com/pol.kyivregion)

Для забезпечення правопорядку на виборах в області залучено 240 поліцейських

У Баришівці (Київська область) під час виборів депутатів та глави об'єднаної територіальної громади (ОТГ) правоохоронці зафіксували перше порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції області у Facebook.

Як повідомляється, один із журналістів помітив фальсифікацію та написав відповідну заяву до поліції. Комісія вже склала акт про порушення.

"На місці працює слідчо-оперативна група. За даним фактом триває перевірка", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що для забезпечення правопорядку на виборах у 62 виборчих дільницях Київської області залучено 240 правоохоронців.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 грудня, в 13 областях України відбуваються перші вибори до об'єднаних територіальних громад. Загалом вибори депутатів та глав проходять у 78 об'єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли 345 місцевих рад. Результати виборів будуть встановлені не пізніше 28 грудня 2018.

Додамо, через запровадження воєнного стану в Україні місцеві вибори не будуть проводитись у 10 областях, де діє воєнний стан, а саме у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях.