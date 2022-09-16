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У Київській області поліція затримала аферистів, які ошукали волонтерку

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П'ятниця 16 вересня 2022 15:31
У Київській області поліція затримала аферистів, які ошукали волонтерку Фото: у Київській області поліція затримала аферистів, які ошукали волонтерку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області правоохоронці затримали двох шахраїв. Злочинці ошукали волонтерку, яка намагалася придбати авто для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова.

Постраждала жителька Рокитного звернулась до правоохоронців ще на початку серпня.

Згідно з даними слідства, волонтерка перерахувала кошти продавцям автомобіля, який вона планувала придбати, щоб передати на потреби ЗСУ. Однак, автомобіля вона так й не отримала.

"Поліцейські Білоцерківщини встановили дует аферистів. Шахраями виявилась 46-річна жінка та її 41-річний поплічник", - додає Нєбитов.

Фото: у Київській області поліція затримала аферистів, які ошукали волонтерку (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про випадок, коли у Київській області правоохоронці викрили аферистів, які виманювали гроші у бізнесменів від імені чиновників.

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Київська область полиция
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