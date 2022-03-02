Прокуратура Кировоградской области расследует убийство ребенка осколком снаряда, выпущенного российскими войсками. Мальчику было 12 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генерального прокурора сегодня, 2 марта.
По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, семья Ростислава убегала от вражеских танков в Киевской области, которые обстреливали дома мирного населения.
"Осколки попали в руку и грудь ребенка, он умер на месте. Родители ждали темноты, чтобы унести тело ребенка, во время чего снова попали под огонь. Мать везла мертвого сына в Кировоградскую область со снарядом в теле. На вскрытие вызвали саперов", - подытожила она.
Фото: в Киевской области погиб ребенок от снаряда российских оккупантов
Отметим, в командовании Вооруженных сил Украины рассказали о преступлениях российских оккупантов против мирных украинцев. Военные Российской Федерации убивают детей, обстреливают жилые кварталы и устраивают подлые диверсии.
Напомним, что в Харьковской области в первый день войны погиб ребенок от рук оккупантов. Это произошло в результате обстрела жилого дома.