ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

От рук оккупанта погибли 16 детей, - в ВСУ рассказали о действиях войск РФ в Украине

Новина українською →
Украина, Понедельник 28 февраля 2022 01:17
От рук оккупанта погибли 16 детей, - в ВСУ рассказали о действиях войск РФ в Украине Фото: от рук оккупантов погибло 16 детей (t.me/UA_National_Police.jpg)
Автор: Наталья Скороход

В командовании Вооруженных сил Украины рассказали о преступлениях российских оккупантов против мирных украинцев. Военные Российской Федерации убивают детей, обстреливают жилые кварталы и устраивают подлые диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военное телевидение Украины.

"Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости. В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". При этом удар был нанесен по мирному Житомиру", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг использует женщин и детей как живой щит, бьет из тяжелого вооружния по жилым объектам. Солдат срочной служб отсілает на смерть. Переодевается в форму военнослужащих ВС Украины и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности. В упор расстреливает автомобиль с семьей.

"С начала открытой вооруженной агрессии от рук оккупанта уже погибли 16 детей. Мы этого никогда не простим!", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти дни войны показали, насколько сильно ментально украинцы отличаются от россиян.

Напомним, что в Харьковской области в первый день войны погиб ребенок от рук оккупантов. Это произошло в результате обстрела жилого дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина