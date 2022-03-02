RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Київській області загинула дитина від снаряду російських окупантів

Автор: Кароліна Гайдук

Прокуратура Кіровоградської області розслідує вбивство дитини уламком снаряду, випущеного російськими військами. Хлопчику було 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генерального прокурора сьогодні, 2 березня.

За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, сім'я Ростислава тікала від ворожих танків у Київській області, які обстрілювали будинки мирного населення.

"Уламки потрапили в руку і груди дитини, він помер на місці. Батьки чекали темряви, щоб забрати тіло дитини, під час чого знову потрапили під вогонь. Мати везла мертвого сина в Кіровоградську область зі снарядом в тілі. На розтин викликали саперів", - підсумувала вона.

Фото: в Київській області загинула дитина від снаряду російських окупантів

Відзначити, у командуванні Збройних сил України розповіли про злочини російських окупантів проти мирних українців. Військові Російської Федерації вбивають дітей, обстрілюють житлові квартали і влаштовують підлі диверсії.

Нагадаємо, що у Харківській області в перший день війни загинула дитина від рук окупантів. Це сталося в результаті обстрілу житлового будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВторгнення Росії до України