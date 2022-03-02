У Київській області загинула дитина від снаряду російських окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Офісу генерального прокурора сьогодні, 2 березня.

За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, сім'я Ростислава тікала від ворожих танків у Київській області, які обстрілювали будинки мирного населення.

"Уламки потрапили в руку і груди дитини, він помер на місці. Батьки чекали темряви, щоб забрати тіло дитини, під час чого знову потрапили під вогонь. Мати везла мертвого сина в Кіровоградську область зі снарядом в тілі. На розтин викликали саперів", - підсумувала вона.

Фото: в Київській області загинула дитина від снаряду російських окупантів