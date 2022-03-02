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В Киевской области погиб ребенок от снаряда российских оккупантов

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Украина , Среда 02 марта 2022 17:05
В Киевской области погиб ребенок от снаряда российских оккупантов Фото: в Киевской области погиб ребенок от снаряда российских оккупантов (Офис прокурора)
Автор: Каролина Гайдук

Прокуратура Кировоградской области расследует убийство ребенка осколком снаряда, выпущенного российскими войсками. Мальчику было 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генерального прокурора сегодня, 2 марта.

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, семья Ростислава убегала от вражеских танков в Киевской области, которые обстреливали дома мирного населения.

"Осколки попали в руку и грудь ребенка, он умер на месте. Родители ждали темноты, чтобы унести тело ребенка, во время чего снова попали под огонь. Мать везла мертвого сына в Кировоградскую область со снарядом в теле. На вскрытие вызвали саперов", - подытожила она.

Фото: в Киевской области погиб ребенок от снаряда российских оккупантов

Отметим, в командовании Вооруженных сил Украины рассказали о преступлениях российских оккупантов против мирных украинцев. Военные Российской Федерации убивают детей, обстреливают жилые кварталы и устраивают подлые диверсии.

Напомним, что в Харьковской области в первый день войны погиб ребенок от рук оккупантов. Это произошло в результате обстрела жилого дома.

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