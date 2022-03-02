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У Київській області загинула дитина від снаряду російських окупантів

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Україна , Середа 02 березня 2022 17:05
У Київській області загинула дитина від снаряду російських окупантів Фото: у Київській області загинула дитина від снаряду уросійських окупантів (Офіс прокурора)
Автор: Кароліна Гайдук

Прокуратура Кіровоградської області розслідує вбивство дитини уламком снаряду, випущеного російськими військами. Хлопчику було 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генерального прокурора сьогодні, 2 березня.

За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, сім'я Ростислава тікала від ворожих танків у Київській області, які обстрілювали будинки мирного населення.

"Уламки потрапили в руку і груди дитини, він помер на місці. Батьки чекали темряви, щоб забрати тіло дитини, під час чого знову потрапили під вогонь. Мати везла мертвого сина в Кіровоградську область зі снарядом в тілі. На розтин викликали саперів", - підсумувала вона.

Фото: в Київській області загинула дитина від снаряду російських окупантів

Відзначити, у командуванні Збройних сил України розповіли про злочини російських окупантів проти мирних українців. Військові Російської Федерації вбивають дітей, обстрілюють житлові квартали і влаштовують підлі диверсії.

Нагадаємо, що у Харківській області в перший день війни загинула дитина від рук окупантів. Це сталося в результаті обстрілу житлового будинку.

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