Под Киевом поезд насмерть сбил мужчину

В Бориспольском районе Киевской области поезд сбил неизвестного мужчину. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Отмечается, что в пятницу, 20 сентября, в полицию поступило сообщение от дежурного по станции, что на переезде платформы вблизи села Кучакив грузовой поезд сбил человека.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Была констатирована смерть мужчины, на вид которому 40-45 лет. Личность погибшего установить не удалось, поскольку при себе не имел ни каких документов, ни мобильного телефона", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 20 сентября в Киевской области на трассе Киев-Одесса произошла авария. Мужчина на внедорожнике врезался в автобус и от полученных травм погиб. Спидометр автомобиля застыл на отметке 260 км/ч.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области произошло ДТП на трассе Мариуполь-Волноваха, в результате которого погиб один человек и двое получили травмы. Мужчина на малотоннажном грузовике сбил 21-летнего пешехода.

Также сообщалось, что в в Киеве на улице Семьи Сосниных в четверг, 19 сентября, во время реставрации моста упал строительный кран.