В Киеве во время реставрации моста упал строительный кран

Фото: на месте происшествия (t.me / kyivpatrol)

В результате инцидента никто не пострадал

В Киеве на улице Семьи Сосниных в четверг, 19 сентября, во время реставрации моста упал строительный кран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патрульной полиции Киева в Telegram.

Как сообщается, правоохранители получили сообщение о происшествии около 17-ти часов. Выяснилось, что во время работ по реконструкции моста на Борщаговке произошло опрокидывание строительного крана.

Видео падения крана на улице Семь'Сосниных Напомним, сегодня, около 17 часов, на службу 102 поступило сообщение об опрокидывание крана Патрульная полиция Киева (с) https://kyivoperativ.info/other/na-sim%D1%97-sosninix-tak-silno-pospishayut-zakinchiti-restavraciyu-shlyaxoprovodu-shho-troxi-ne-rozraxuval/ Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 19 сентября 2019 г.

По предварительным данным правоохранителей, в результате падения крана никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 19 сентября Киев сковали пробки. Осложнение движения фиксируется как на правом, так и на левом берегу Днепра. Также большое количество пробок образовалось в центре столицы.

РБК-Украина писало, что в Киеве автомобиль врезался в трамвай, в результате чего пострадал один человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе рынка "Юность".

Кроме того, в июне в американском Далласе (штат Техас) в результате падения строительного крана один человек погиб и еще шестеро получили травмы. Строительный кран упал на жилой комплекс в результате штормовой погоды.