В Киевской области планируют установить еще более 250 камер с распознаванием лица: почему это важно

В общественных местах Киевской области намерены установить еще 258 камер с опознаванием лица. Техника должна помочь в противодействии вражеским ДРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.

"258 дополнительных камер с распознаванием лица планируют установить в общественных местах Киевской области, что является важнейшим элементом не только в выявлении правонарушений, но и в противодействии ДРГ, а также оперативном поиске диверсантов", - отметил правоохранитель.

Небитов также добавил, что в целях безопасности граждан на территории области уже работает более 90 полицейских офицеров громады.