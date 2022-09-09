ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Київській області планують встановити ще понад 250 камер із розпізнаванням обличчя: чому це важливо

Новость на русском →
П'ятниця 09 вересня 2022 06:43
У Київській області планують встановити ще понад 250 камер із розпізнаванням обличчя: чому це важливо Фото: У Київській області планують встановити ще 258 камер із розпізнаванням обличчя (vn.20minut.ua)
Автор: Олег Васьків

У громадських місцях Київської області мають намір встановити ще 258 камер із розпізнаванням обличчя. Техніка повинна допомогти у протидії ворожим ДРГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова.

"258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя планують встановити у громадських місцях на Київщині, що є надважливим елементом не тільки у виявлення правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів", - зазначив правоохоронець.

Нєбитов також додав, що задля безпеки громадян на території області вже працює понад 90 поліцейських офіцерів громади.

Нагадаємо, під Києвом сконструюють модульне містечко, в якому розселять сім'ї, які залишилися без власного житла через російських окупантів. Нові будиночки планують встановити за сто днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Війна Росії проти України
NEWS
Померла королева Британії Єлизавета II
Померла королева Британії Єлизавета II
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі