У Київській області планують встановити ще понад 250 камер із розпізнаванням обличчя: чому це важливо

У громадських місцях Київської області мають намір встановити ще 258 камер із розпізнаванням обличчя. Техніка повинна допомогти у протидії ворожим ДРГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова.

"258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя планують встановити у громадських місцях на Київщині, що є надважливим елементом не тільки у виявлення правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів", - зазначив правоохоронець.

Нєбитов також додав, що задля безпеки громадян на території області вже працює понад 90 поліцейських офіцерів громади.