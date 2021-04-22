Желтый уровень опасности. На Киев и область надвигается гроза

Погода в Киеве и области в ближайшие три часа ухудшится. Из-за надвигающейся грозы объявлен желтый уровень опасности.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям .

Кроме того, 23 апреля ожидаются заморозки в западных регионах страны. В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновецкой, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях температура на поверхности грунта может опуститься ниже 5 градусов мороза.

Метеорологи уточняют, ухудшение погодных условий будет происходить в ближайшие часы и продлится до конца дня.

Напомним, ранее сообщалось о похолодании в Украине в начале мая с возможностью заморозков. Вместе с тем, как сообщал Укргидрометцентр, начиная с 12 апреля заморозки на поверхности почвы будут иметь потенциально опасный или стихийный характер, так как начался вегетационный период.

Также, ранее сообщалось об ухудшении погодных условий на большей части территории Украины.