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Украинцев предупредили о сильных заморозках в конце недели

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 14:55
Украинцев предупредили о сильных заморозках в конце недели Фото: в Украине ожидаются заморозки (фото pixabay.com)
Автор: Андрей Василюк

В Украине 24-27 апреля ожидаются ночные заморозки. Похолодания прогнозируют по почти всей территории Украины, кроме южных регионов.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

Отмечается, что ночью 24 апреля в западных и северных областях, а также ночью 25-27 апреля во всех регионах, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). В южных, 24 апреля, и в центральных областях могут быть заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

На Киевщине ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, погода в Украине на этой неделе будет прохладной. Синоптики предупредили, что дождями и ливнями будет заливать практически все области страны.

Также синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что сегодня дожди будут идти с перерывами, поэтому можно рассчитывать на прояснение.

Она также предупредила украинцев о похолодании, которое начнется в пятницу, 23 апреля.

"С пятницы в Украину начнет заходить похолодание, сначала на Запад и Север. А на Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег", - сказала Диденко.

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