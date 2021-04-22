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Жовтий рівень небезпеки. На Київ і область насувається гроза

Новость на русском → Києва, Четвер 22 квітня 2021 15:14
Жовтий рівень небезпеки. На Київ і область насувається гроза Фото: на Київ насувається гроза (meteo.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Погода в Києві та області в найближчі три години погіршиться. Через грозу, що насувається, оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

На території Києва та області очікуються "потенційно небезпечні погодні умови" - насувається гроза.

Метеорологи уточнюють, погіршення погодних умов буде відбуватися в найближчі години і триватиме до кінця дня.

Крім того, 23 квітня очікуються заморозки в західних регіонах країни. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях температура на поверхні ґрунту може опуститися нижче 5 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про похолоданні в Україні на початку травня з можливістю заморозків. Разом з тим, як повідомляв Укргідрометцентр, починаючи з 12 квітня заморозки на поверхні грунту будуть мати потенційно небезпечний або стихійний характер, так як почався вегетаційний період.

Також, раніше повідомлялося про погіршенні погодних умов на більшій частині території України.

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