Жовтий рівень небезпеки. На Київ і область насувається гроза
Погода в Києві та області в найближчі три години погіршиться. Через грозу, що насувається, оголошено жовтий рівень небезпеки.
Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.
На території Києва та області очікуються "потенційно небезпечні погодні умови" - насувається гроза.
Метеорологи уточнюють, погіршення погодних умов буде відбуватися в найближчі години і триватиме до кінця дня.
Крім того, 23 квітня очікуються заморозки в західних регіонах країни. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях температура на поверхні ґрунту може опуститися нижче 5 градусів морозу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про похолоданні в Україні на початку травня з можливістю заморозків. Разом з тим, як повідомляв Укргідрометцентр, починаючи з 12 квітня заморозки на поверхні грунту будуть мати потенційно небезпечний або стихійний характер, так як почався вегетаційний період.
Також, раніше повідомлялося про погіршенні погодних умов на більшій частині території України.