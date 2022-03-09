В Киевской области открыли зеленый коридор для эвакуации местного населения

В Киевской области в среду, 9 марта, открыли зеленый коридор. Эвакуация будет проводиться в Ирпене, Ворзеле, Буче, Гостомеле и Бородянке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.
Отмечается, что Россия взяла на себя обязательство прекратить огонь. Эвакуация начнется в 11:30 и будет осуществляться через села Стоянка - Белгородка в город Киев. Гуманитарные автобусы уже выехали в указанные населенные пункты.
Адреса для эвакуации:
Напомним, сегодня эвакуационные коридоры также открыты в городе Сумы и Энергодаре.
Кроме того, планируется открыть зеленые коридоры в Мариуполе, Волновахе и Изюме.
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