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Названы все запланированные на сегодня коридоры для эвакуации: полный перечень

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Киев, Среда 09 марта 2022 09:45
Названы все запланированные на сегодня коридоры для эвакуации: полный перечень Фото: вице-премьер Ирина Верещук (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

На четырнадцатый день войны России против Украины стороны договорились открыть сразу несколько коридоров для эвакуации. Украинская сторона будет вывозить местных жителей из всех горячих точек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, утром еще продолжается разговор премьер-министра Дениса Шмыгаля с руководителем Красного Креста Питером Маурером на предмет подтверждения коридоров. Военные соглашаются на режим тишины с 09:00 до 21:00.

Гуманитарные коридоры открываются по следующим направлениям:

  • Энергодар - Запорожье
  • Сумы - Полтава
  • Мариуполь - Запорожье
  • Волноваха - Покровск
  • Изюм - Лозовая
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель и Ирпень в Киев (через Стоянку и Белогородку)

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