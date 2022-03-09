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У Київській області відкрили зелений коридор для евакуації місцевого населення

Автор: Наталія Юрченко

У Київській області в середу, 9 березня, відкрили зелений коридор. Евакуація буде проводитися в Ірпені, Ворзелі, Бучі, Гостомелі та Бородянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що Росія взяла на себе зобов'язання припинити вогонь. Евакуація розпочнеться об 11:30 та буде здійснюватися через села Стоянка - Білгородка в місто Київ. Гуманітарні автобуси вже виїхали у вказані населені пункти.

Адреси для евакуації:

  • м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б;
  • м. Ворзель, Укрпошта, вул. Курортна, 25;
  • м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12;
  • м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А;
  • м. Бородянка, Церква, вул. Православна - вул. Центральна;
  • м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220.

Нагадаємо, сьогодні евакуаційні коридори також відкриті в місті Суми та Енергодарі.

Крім того, планується відкрити зелені коридори в Маріуполі, Волновасі та Ізюмі.

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