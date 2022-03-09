В Киевской области открыли зеленый коридор для эвакуации местного населения

В Киевской области в среду, 9 марта, открыли зеленый коридор. Эвакуация будет проводиться в Ирпене, Ворзеле, Буче, Гостомеле и Бородянке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.