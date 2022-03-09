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В Киевской области открыли зеленый коридор для эвакуации местного населения

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Киевская область, Среда 09 марта 2022 10:24
В Киевской области открыли зеленый коридор для эвакуации местного населения Фото: в Киевской области открыли гуманитарный коридор (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области в среду, 9 марта, открыли зеленый коридор. Эвакуация будет проводиться в Ирпене, Ворзеле, Буче, Гостомеле и Бородянке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

Отмечается, что Россия взяла на себя обязательство прекратить огонь. Эвакуация начнется в 11:30 и будет осуществляться через села Стоянка - Белгородка в город Киев. Гуманитарные автобусы уже выехали в указанные населенные пункты.

Адреса для эвакуации:

  • г. Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборна, 105Б;
  • г. Ворзель, Укрпочта, ул. Курортная, 25;
  • г. Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12;
  • г. Гостомель, исправительная колония, ул. Мирная, 3а;
  • г. Бородянка, церковь, ул. Православная - ул. Центральная;
  • м. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 220.

Напомним, сегодня эвакуационные коридоры также открыты в городе Сумы и Энергодаре.

Кроме того, планируется открыть зеленые коридоры в Мариуполе, Волновахе и Изюме.

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