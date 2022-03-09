В Киевской области открыли зеленый коридор для эвакуации местного населения
В Киевской области в среду, 9 марта, открыли зеленый коридор. Эвакуация будет проводиться в Ирпене, Ворзеле, Буче, Гостомеле и Бородянке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.
Отмечается, что Россия взяла на себя обязательство прекратить огонь. Эвакуация начнется в 11:30 и будет осуществляться через села Стоянка - Белгородка в город Киев. Гуманитарные автобусы уже выехали в указанные населенные пункты.
Адреса для эвакуации:
- г. Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборна, 105Б;
- г. Ворзель, Укрпочта, ул. Курортная, 25;
- г. Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12;
- г. Гостомель, исправительная колония, ул. Мирная, 3а;
- г. Бородянка, церковь, ул. Православная - ул. Центральная;
- м. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 220.
Напомним, сегодня эвакуационные коридоры также открыты в городе Сумы и Энергодаре.
Кроме того, планируется открыть зеленые коридоры в Мариуполе, Волновахе и Изюме.
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