У Київській області відкрили зелений коридор для евакуації місцевого населення

У Київській області в середу, 9 березня, відкрили зелений коридор. Евакуація буде проводитися в Ірпені, Ворзелі, Бучі, Гостомелі та Бородянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської обласної державної адміністрації.