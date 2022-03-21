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У Київській області окупанти викрали авто, переодяглись у цивільний одяг та поїхали в Білорусь

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Київська область, Понеділок 21 березня 2022 19:25
У Київській області окупанти викрали авто, переодяглись у цивільний одяг та поїхали в Білорусь Росйські окупанти викрадають майно в цивільних (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області російські окупанти вчиняють дезертирство і тікають на вкраденому в українців транспорті в Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на Генштаб.

Зокрема, російські окупанти в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області викрали у цивільних автомобілі та поїхали у бік кордону з з Республікою Білорусь.

"Продовжують фіксуватися випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області, група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали у бік кордону з Республікою Білорусь", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області затримали місцевих, які планували передати росіянам дані про ЗСУ.

Також ми писали, що в Харківській області ЗСУ збили ворожий винищувач та два безпілотники.

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