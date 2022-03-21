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В Харьковской области ВСУ сбили вражеский истребитель и два беспилотника

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Харьковская область, Понедельник 21 марта 2022 15:52
В Харьковской области ВСУ сбили вражеский истребитель и два беспилотника Фото: ВСУ сбили российский истребитель под Чугуевом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вооруженные силы Украины сбили российский самолет вблизи Чугуева Харьковской области. Также украинским военным удалось уничтожить два вражеских беспилотника "Орлан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте - тот упал со стороны Российской Федерации", - отметил глава области.

Кроме того, на временно оккупированной территории мобильная группа ВСУ обезвредила два российских беспилотных аппарата "Орлан".

"Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиации российского врага", - добавил Синегубов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские защитники ликвидировали вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

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