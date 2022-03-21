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В Одесской области задержали местных, которые планировали передать россиянам данные о ВСУ

Новина українською →
Одесская область, Понедельник 21 марта 2022 17:40
В Одесской области задержали местных, которые планировали передать россиянам данные о ВСУ Задержали мужчин, которые передавали оккупантам информацию (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Татьяна Самарук

В Одесской области двое граждан Украины собирали данные о боевые позиции и блокпосты украинских защитников. В частности, эту информацию они планировали передать оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию

21 марта местные жители пытались обойти позиции обороны и попасть на закрытую территорию.

Украинские защитники остановили мужчин на блокпосте, чтобы проверить документы и мобильные телефоны. Выяснилось, что один из них договорился с россиянами о том, что за денежное вознаграждение предоставит данные о местонахождении боевых позиций и блокпостов Нацгвардии и ВСУ.

Отмечается, что обоих предателей уже передали местным полицейским.

В этот же день в Одесской области задержали других двух мужчин, которые пытались пересечь блокпост.

Они имели при себе несколько паспортов России и Украины и примерно 25 тысяч долларов наличных. А также - блокноты и карты с пометками, где находились. Куда и почему едут - мужчины объяснить не смогли.

В Одесской области задержали местных, которые планировали передать россиянам данные о ВСУВ Одесской области задержали местных, которые планировали передать россиянам данные о ВСУВ Одесской области задержали мужчин, которые планировали передать россиянам данные о ВСУ (facebook.com/NGUmainpage)

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Напомним, война РФ против Украины продолжается 26-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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