ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно, - Коваль

Новина українською →
Дубно, Воскресенье 27 марта 2022 11:39
Ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно, - Коваль Фото: глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль (gordonua)
Автор: Александр Мороз

Нанесенный 26 марта российский ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно (Ровенская область). В результате жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля в эфире "Эспресо".

"В целом в Ровенской области спокойно, утро началось хорошо. В Дубно, к сожалению, база догорает, разрушения большие. Но слава Богу без человеческих жертв, это самое главное, база разрушена полностью", - отметил он.

Напомним, вчера российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно, в результате начался масштабный пожар и даже пришлось менять график движения поездов в регионе.

Также сообщалось, что из-за пожара населению города ничего не угрожало.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская область Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену