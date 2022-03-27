Ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно, - Коваль

Нанесенный 26 марта российский ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно (Ровенская область). В результате жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля в эфире "Эспресо" .

"В целом в Ровенской области спокойно, утро началось хорошо. В Дубно, к сожалению, база догорает, разрушения большие. Но слава Богу без человеческих жертв, это самое главное, база разрушена полностью", - отметил он.

Напомним, вчера российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно, в результате начался масштабный пожар и даже пришлось менять график движения поездов в регионе.

Также сообщалось, что из-за пожара населению города ничего не угрожало.

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