В Киевской области обстреляли склад с продуктами, больницу и дома. Начато расследование

Российские оккупанты обстреляли склад с продуктами питания, больницу и частные дома в Киевской области. По данным фактам начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Отмечается, что армия РФ применила средства, которые запрещены международным правом, во время атаки поселка Макаров. В результате разрушены частные дома и больница.

Кроме того, в результате бомбардировок Броварского района был уничтожен склад агропромышленной компании, где хранились тонны продуктов питания.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).