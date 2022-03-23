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В Киевской области обстреляли склад с продуктами, больницу и дома. Начато расследование

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Киевская область, Среда 23 марта 2022 15:27
В Киевской области обстреляли склад с продуктами, больницу и дома. Начато расследование Фото: из-за обстрелов в Киевской области возбуждено уголовное дело (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли склад с продуктами питания, больницу и частные дома в Киевской области. По данным фактам начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что армия РФ применила средства, которые запрещены международным правом, во время атаки поселка Макаров. В результате разрушены частные дома и больница.

Кроме того, в результате бомбардировок Броварского района был уничтожен склад агропромышленной компании, где хранились тонны продуктов питания.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, оккупанты обстреляли Святошинский и Шевченковский районы Киева.

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