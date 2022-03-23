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У Київській області обстріляли склад з харчами, лікарню і будинки. Розпочато розслідування

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Київська область, Середа 23 березня 2022 15:27
У Київській області обстріляли склад з харчами, лікарню і будинки. Розпочато розслідування Фото: через обстріли у Київській області порушену кримінальну справу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли склад з продуктами харчування, лікарню та приватні будинки у Київській області. За даними фактам розпочали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що армія РФ застосувала засоби, які заборонені міжнародним правом, під час атаки селища Макарів. В результаті зруйновано приватні будинки та лікарню.

Крім того, внаслідок бомбардувань Броварського району був знищений склад агропромислової компанії, де зберігалися тонни продуктів харчування.

За даними фактами було порушено кримінальну справу за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, окупанти обстріляли Святошинський та Шевченківський райони Києва.

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