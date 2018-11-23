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В Полтавской области злоумышленники обстреляли автомобиль

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 11:49
В Полтавской области злоумышленники обстреляли автомобиль
Фото: поврежденное авто (pl.npu.gov.ua)

По данному факту начато уголовное производство

В Кременчуге (Полтавская область) сегодня ночью злоумышленники обстреляли автомобиль и скрылись. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Как отмечается, правоохранителям о происшествии около трех часов ночи сообщил 27-летний местный житель. Стрельба произошла возле одного из магазинов в Крюковском районе, где неизвестные на автомобиле Skoda открыли огонь по его автомобилю Daewoo и повредили транспортное средство. На момент обстрела мужчина и его товарищ находились в салоне машины. После обстрела злоумышленники скрылись.

Правоохранителям удалось задержали автомобиль злоумышленников в селе Чечелево. Также задержали двух 33-летних мужчин которые, вероятно, причастны к совершенному, один из них ранее уже имел проблемы с законом.

По указанному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

 

Фото: место происшествия (pl.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в Оболонском районе патрульные полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожего. Кроме того, сообщалось о стрельбе в Киеве на Троещине, в результате которой пострадали трое местных жителей.

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Новости Украины Полтавская областьСтрельба
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