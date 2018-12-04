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У Київській області обстріляли автомобіль мера Березані

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 17:59
У Київській області обстріляли автомобіль мера Березані
Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pol.kyivregion)

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Київській області обстріляли автомобіль мера Березані Володимира Тимченка, поліція розшукує зловмисників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Київської області у Facebook.

Коли саме стався напад на автомобіль у поліції не уточнили. Разом з тим, зазначили, що мер Березані викликав на місце події слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала даний злочин.

У Київській області обстріляли автомобіль мера Березані

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pol.kyivregion)

"Подія сталася днями, коли посадовець їхав з міста Березань в Переяслав-Хмельницький. Під час дорожнього руху невідомі здійснили два постріли з мисливської рушниці в приватний транспортний засіб, в якому він пересувався, після чого втекли", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Київській області обстріляли автомобіль мера Березані

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада в центрі Києва сталася стрілянина. На вул. Червоноармійській в хлопця кілька разів вистрілили з травматичного пістолета.

Також повідомлялося, що 23 листопада в Кременчуці (Полтавська область) зловмисники обстріляли автомобіль і зникли.

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