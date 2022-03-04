В Киевской области из-за обстрелов оккупантов вспыхнули частные дома: 5 человек погибли
В селе Мархаловка Фастовского района Киевской области оккупанты обстреляли жилые дома, из-за чего произошло возгорание. В результате атаки погибли 5 мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Возгорание произошло около 15:24 в пятницу, 4 марта. Огонь охватил более 8 частных домов. Пожар ликвидировали около 16:55.
В результате обстрела погибло 5 человек, из них 3 детей. Еще одна женщина возможно находится под завалами, 2 детей эвакуировали.
Спасательные работы продолжаются, привлечено 14 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли из "Градов" поселок Мангуш в Донецкой области.
К слову, раньше войска РФ отказались предоставить гуманитарный коридор до Херсона.
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