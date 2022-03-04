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В Киевской области из-за обстрелов оккупантов вспыхнули частные дома: 5 человек погибли

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Киевская область, Пятница 04 марта 2022 17:59
В Киевской области из-за обстрелов оккупантов вспыхнули частные дома: 5 человек погибли Фото: в Фастовском районе от обстрелов погибли 5 человек (фото t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В селе Мархаловка Фастовского района Киевской области оккупанты обстреляли жилые дома, из-за чего произошло возгорание. В результате атаки погибли 5 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Возгорание произошло около 15:24 в пятницу, 4 марта. Огонь охватил более 8 частных домов. Пожар ликвидировали около 16:55.

В результате обстрела погибло 5 человек, из них 3 детей. Еще одна женщина возможно находится под завалами, 2 детей эвакуировали.

Спасательные работы продолжаются, привлечено 14 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли из "Градов" поселок Мангуш в Донецкой области.

К слову, раньше войска РФ отказались предоставить гуманитарный коридор до Херсона.

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