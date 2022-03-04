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Мангуш в Донецкой области оккупанты обстреляли "Градами"

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Мангуш, Пятница 04 марта 2022 15:50
Мангуш в Донецкой области оккупанты обстреляли "Градами" Фото: Башня времени в Мангуше (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил об обстреле поселка Мангуш российскими войсками из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Донецкой ОВА в Facebook.

"Пострадали улица Мира, Дом культуры, здание налоговой и Пантеон славы. Есть жертвы среди гражданских, их количество уточняется", – написал Кириленко.

По его словам, к спасательным и восстановительным работам местные службы еще не приступили. Обстрелы до сих пор продолжаются.

Отметим, что в мирное время население Мангуша составляло ориентировочно 8 тысяч человек. Административно поселок входит в Мариупольский район Донецкой области.

К слову, ранее войска РФ отказались предоставить гуманитарный коридор в Херсон.

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