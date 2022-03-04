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У Київській області через обстріли окупантів спалахнули приватні будинки: 5 осіб загинули

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Київська область, П'ятниця 04 березня 2022 17:59
У Київській області через обстріли окупантів спалахнули приватні будинки: 5 осіб загинули Фото: у Фастівському районі від обстрілів загинули 5 осіб (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У селі Мархалівка Фастівського району Київської області окупанти обстріляли житлові будинки, через що сталося загоряння. В результаті атаки загинули 5 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Загоряння сталося близько 15:24 в п'ятницю, 4 березня. Вогонь охопив понад 8 приватних будинків. Пожежу ліквідували близько 16:55.

Внаслідок обстрілу загинуло 5 осіб, з них 3 дітей. Ще одна жінка можливо знаходиться під завалами, 2 дітей евакуювали.

Рятувальні роботи продовжуються, залучено 14 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли з "Градів" селище Мангуш в Донецькій області.

До слова, раніше війська РФ відмовилися надати гуманітарний коридор до Херсона.

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