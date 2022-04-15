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В Киевской области обнаружили тела 900 украинцев, убитых оккупантами. Больше всего жертв в Буче

Фото: в Киевской области обнаружила тела 900 погибших (t me zsuwar)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области обнаружили уже 900 тел гражданских лиц, которые были убиты российскими военными. Больше всего жертв в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова.

"С сожалением скажу, что сегодня пересечена граница в 900 тел погибших гражданских, которых мы нашли и передали судмедэкспертам для детального осмотра. Это уже 900 погибших от рук российской армии (в Киевской области - ред.)", - отметил Небытов.

Он добавил, что больше всего жертв обнаружили в Буче. Там было найдено около 350 тел мирных жителей.

"Больше всего погибших в Буче. Из Бучи мы вывезли более 350 тел. Значительно меньше было в Вышгородском и Броварском районах", - добавил глава полиции.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к"резне в Буче".

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Война России против УкраиныКиевская областьБуча