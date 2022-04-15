RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області виявили тіла 900 українців, вбитих окупантами. Найбільше жертв в Бучі

Фото: у Київській області виявила тіла 900 загиблих (t me zsuwar)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області виявили уже 900 тіл цивільних осіб, які були вбиті російськими військовими. Найбільше жертв у Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"З жалем скажу, що сьогодні перетнута межа в 900 тіл загиблих цивільних, яких ми знайшли та передали судмедекспертам для детального огляду. Це вже 900 загиблих від рук російської армії (в Київській області - ред.)", - зазначив Нєбитов.

Він додав, що найбільше жертв виявили в Бучі. Там було знайдено близько 350 тіл мирних жителів.

"Найбільше загиблих у Бучі. З Бучі ми вивезли понад 350 тіл. Значно менше було у Вишгородському та Броварському районах", - додав очільник поліції.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до"різанини в Бучі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКиївська областьБуча