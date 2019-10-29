У Київській області неповнолітній водій загинув у ДТП, є поранені

Фото з місця ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

У салоні також перебували двоє його друзів, яких госпіталізували

У вівторок, 29 жовтня, у Васильківському районі Київської області сталося дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинув неповнолітній водій і отримали травми його друзі-підлітки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як повідомляється, аварія сталася в селі Крячки близько 11:00 ранку. 14-річний хлопець не впорався з керуванням батьківського позашляховика і загинув в результаті аварії.

"Поліція з'ясувала, що неповнолітній загиблий вирішив взяти авто батьків та разом з трьома неповнолітніми друзями 14 і 15 років покататися на ньому по селу. В результаті це подорож закінчилося трагічно", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

Двоє підлітків, які перебували в салоні під час ДТП поки перебувають у місцевій лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває, встановлюються обставини події.

Нагадаємо, 29 жовтня у Києві тимчасово заблоковано рух тролейбусів на Севастопольській площі через ДТП. В результаті аварії один з автомобілів перекинувся.

Також РБК-Україна писало, що 27 жовтня на Закарпатті автомобіль збив пішоходів і перекинувся. В результаті аварії постраждали три людини, серед яких дитина.