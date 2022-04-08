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В Киевской области нацгвардейцы нашли важную служебную документацию военных РФ

В Киевской области нашли важную служебную документацию военных РФ (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской области гвардейцы Национальной гвардии Украины обнаружили служебную документацию российского модуля разведки и управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сообщается, что подобного рода документы помогут лучше понять методы ведения разведки и управления войсками противника.

Также они помогут прекратить функционирования соответствующего программного обеспечения для эффективного противодействия войскам Российской Федерации.

В Киевской области нацгвардійці нашли важную служебную документацию военных РФ (t.me/mvs_ukraine)

Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала еще один список причастных к геноциду в Киевской области.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 44-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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НацгвардияКиевская область