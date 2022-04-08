Разведка опубликовала еще один список причастных к геноциду в Киевской области
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало еще один список военнослужащих Росгвардии. Они совершали геноцид украинцев в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа можно ознакомиться по ссылке. Перечень включает в себя: Ф.И.О., воинскую часть, звание, должность, номера мобильного и спутникового телефонов.
"ГУР МО Украины получило список военнослужащих управления Росгвардии по Хабаровскому краю, участвовавших в геноциде народа Украины в Киевской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что не все из оккупантов предстанут перед судом. Однако в разведке пообещали, что каждый из преступников ответит за содеянное: "ГУР гарантирует!".
Напомним, накануне украинская разведка обнародовала данные военнослужащих 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, которые совершали геноцид украинцев в Киевской области.
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