У Київській області нацгвардійці знайшли важливу службову документацію військових РФ

У Київській області гвардійці Національної гвардії України виявили службову документацію російського модуля розвідки та управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Також вони допоможуть припинити функціонування відповідного програмного забезпечення для ефективної протидії військам Російської Федерації.

Повідомляється, що подібного роду документи допоможуть краще зрозуміти методи ведення розвідки та управління військами противника.

Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала ще один список причетних до геноциду в Київській області.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 44-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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