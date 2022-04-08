В Киевской области нацгвардейцы нашли важную служебную документацию военных РФ

В Киевской области гвардейцы Национальной гвардии Украины обнаружили служебную документацию российского модуля разведки и управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Также они помогут прекратить функционирования соответствующего программного обеспечения для эффективного противодействия войскам Российской Федерации.

Сообщается, что подобного рода документы помогут лучше понять методы ведения разведки и управления войсками противника.

Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала еще один список причастных к геноциду в Киевской области.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 44-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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