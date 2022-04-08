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У Київській області нацгвардійці знайшли важливу службову документацію військових РФ

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Київська область, П'ятниця 08 квітня 2022 19:12
У Київській області нацгвардійці знайшли важливу службову документацію військових РФ У Київській області знайшли важливу службову документацію військових РФ (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області гвардійці Національної гвардії України виявили службову документацію російського модуля розвідки та управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Повідомляється, що подібного роду документи допоможуть краще зрозуміти методи ведення розвідки та управління військами противника.

Також вони допоможуть припинити функціонування відповідного програмного забезпечення для ефективної протидії військам Російської Федерації.

У Київській області нацгвардійці знайшли важливу службову документацію військових РФ

У Київській області нацгвардійці знайшли важливу службову документацію військових РФ (t.me/mvs_ukraine)

Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала ще один список причетних до геноциду в Київській області.

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Нацгвардія Київська область
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