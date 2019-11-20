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В Киевской области мужчина с оружием напал на полицейских, освобождая задержанного

Новости » Происшествия     20.11.2019 - 11:23
В Киевской области мужчина с оружием напал на полицейских, освобождая задержанного
Фото: задержанный мужчина (kv.npu.gov.ua)

Мужчина оказался бывшим сотрудником МВД

В городе Яготин Киевской области мужчина пытался освободить задержанного за разбойное нападение злоумышленника, пригрозив полицейским пистолетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как сообщается, в автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного в отдел полиции. Им преградила дорогу машина, из которой вышел человек с пистолетом в руках, выкрикивая, что он начальник полиции.

"В тот день полицейские задержали злоумышленников, которые с оружием напали на одно из предприятий, занимающееся горюче-смазочными материалами", - уточнили в пресс-службе.

Мужчина, который оказался пенсионером МВД, привел оружие в боевую готовность и требовал от силовиков отпустить задержанного.

"Полицейские быстро обезвредили мужчину, забрали у него оружие и одели наручники. В качестве вещественного доказательства у него изъяли пистолет с резиновыми пулями", - говорится в сообщении.

По факту нападения открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже объявили о подозрении по этим статьям. Меру пресечения ему изберет суд.

Напомним, ранее в Киевской области полиция предотвратила заказное убийство адвоката и задержала организатора.

Также РБК-Украина писало, что столичная полиция задержала двух человек по подозрению в избиении ветерана боевых действий на Донбассе Игоря Панова и его жены. Избитым потребовалась госпитализация.

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