У Київській області чоловік із зброєю напав на поліцейських, звільняючи затриманого

Фото: затриманий чоловік (kv.npu.gov.ua)

Чоловік виявився колишнім співробітником МВС

У місті Яготин Київської області чоловік намагався звільнити затриманого за розбійний напад зловмисника, пригрозивши поліцейським пістолетом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як повідомляється, в автомобілі їхали поліцейські, що супроводжували затриманого у відділ поліції. Їм перегородила дорогу машина, з якої вийшов чоловік з пістолетом у руках, вигукуючи, що він начальник поліції.

"Того дня поліцейські затримали зловмисників, які зі зброєю напали на одне з підприємств, що займається пально-мастильними матеріалами", - уточнили в прес-службі.

Чоловік, який виявився пенсіонером МВС, привів зброю в бойову готовність і вимагав від силовиків відпустити затриманого.

"Поліцейські швидко знешкодили чоловіка, забрали у нього зброю і одягли наручники. В якості речового доказу у нього вилучили пістолет з гумовими кулями", - йдеться в повідомленні.

За фактом нападу порушено дві кримінальних справи за ч. 1 ст. 345 і по 1 ч. ст. 353 Кримінального кодексу України. Чоловікові вже оголосили про підозру за цими статтями. Запобіжний захід йому обере суд.

Нагадаємо, раніше в Київській області поліція попередила замовне вбивство адвоката і затримала організатора.

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